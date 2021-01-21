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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

На Черкащині горів приватний дім – господиню забрала швидка

В Черкаській області у селі Тіньки, виникла пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Соборній. На місце події прибули рятувальники, які локалізували та ліквідували пожежу.

На Черкащині горів приватний дім – господиню забрала швидка

Внаслідок пожежі травмувалася дружина господаря, яку з отруєнням госпіталізовано до лікарні.

Вогнем частково знищено перекриття будинку. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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Пожежа у будинку престарілих

У Харкові проведуть тотальну перевірку різних об’єктів інфраструктури після пожежі в нелегальному будинку престарілих, яка забрала життя 15 осіб.

Площа пожежі в Харкові складала 100 квадратних метрів, її гасили 50 людей рятувальників та 13 одиниць техніки. О 16.14 пожежу локалізували, а о 16.53 — повністю загасили.

15 людей загинули, ще 11 постраждали. Загалом у будинку проживало 29 літніх людей.

Джерело: ДСНС

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