На Черкащині горів приватний дім – господиню забрала швидка

В Черкаській області у селі Тіньки, виникла пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Соборній. На місце події прибули рятувальники, які локалізували та ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі травмувалася дружина господаря, яку з отруєнням госпіталізовано до лікарні.

Вогнем частково знищено перекриття будинку. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Пожежа у будинку престарілих

У Харкові проведуть тотальну перевірку різних об’єктів інфраструктури після пожежі в нелегальному будинку престарілих, яка забрала життя 15 осіб.

Площа пожежі в Харкові складала 100 квадратних метрів, її гасили 50 людей рятувальників та 13 одиниць техніки. О 16.14 пожежу локалізували, а о 16.53 — повністю загасили.

15 людей загинули, ще 11 постраждали. Загалом у будинку проживало 29 літніх людей.