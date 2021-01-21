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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

На окнах были решетки, люди буквально задохнулись: подробности пожара в Харькове

Во время пожара в Харькове пожилые люди не могли выбраться из здания, поскольку на окнах были решетки.

пожежа харків

Новые подробности трагедии озвучил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

— Как мне сказали, по этому адресу реабилитационный центр и дом престарелых работали нелегально. Здесь не придерживалась ни одна норма, были решетки на окнах, поэтому люди буквально задохнулись, — отметил он.

Также Терехов добавил, что в течение двух недель обнаружат все подобные незаконные объекты и прекратят их деятельность. Те, кто допустил, чтобы такой объект работал, понесут жесткое наказание.

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Пожар в Харькове

Пожар в доме престарелых в Харькове возник 21 января. В огне погибли 15 человек, пострадали еще 11.

Харьковская областная прокуратура уже открыла уголовное дело из-за пожара в доме престарелых по ч. 2 ст. 270 УК Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Предварительной причиной пожара могло быть неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Источник: Харьковский городской совет

Фото: Нацполиция

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