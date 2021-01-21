Під час пожежі у Харкові літні люди не могли вибратися з будівлі, оскільки на вікнах були решітки.

Нові подробиці трагедії озвучив секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

– Як мені сказали, за цією адресою реабілітаційний центр і будинок для літніх людей працювали нелегально. Тут не дотримувалася жодна норма, були решітки на вікнах, тому люди буквально задихнулися, – зазначив він.

Також Терехов додав, що протягом двох тижнів виявлять усі подібні незаконні об’єкти і припинять їхню діяльність. Ті, хто допустив, щоб такий об’єкт працював, понесуть найжорсткіше покарання.

Пожежа у Харкові

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові виникла 21 січня. У вогні загинули 15 людей, постраждали ще 11.

Харківська обласна прокуратура вже розпочала кримінальну справу через пожежу у будинку для літніх людей за ч. 2 ст. 270 КК України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Попередньою причиною пожежі могло бути необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Джерело: Харківська міська рада