Яму засыпали песком: в столичной многоэтажке провалился пол

В столичной многоэтажке провалился пол в подъезде. Бетонные плиты возле лестницы проседали уже давно.

Пропасть засыпали песком, а рядом бросили пару досок. Обслуживающая компания объяснила, что на капитальный ремонт пока нет средств. Но жители дома возмущены, мол, обвал произошел из-за халатности работников ЖЭКа.

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В обслуживающей компании успокаивают: угрозы капитальным конструкциям нет. А плиты могли просесть из-за ошибок, допущенных еще при строительстве высотки.

Дырки временно решили засыпать песком, пока не спадут морозы.

— Плюсовая температура — чтобы можно было выполнять работы и сделать, забетонировать это пропасть. Сейчас оно засыпано, оно утрамбуется, добавится щебень и сделается бетонная стяжка, — рассказал главный инженер управляющей компании по обслуживанию дома Алексей Згурский.

Мороз уже отступил, и жители с нетерпением ждут, выполнят ли коммунальные руководители свое обещание.

Пожар в частном доме

В Черкасской области в селе Тиньки возник пожар в частном жилом доме на улице Соборной. На место происшествия прибыли спасатели, которые локализовали и ликвидировали пожар.

В результате пожара травмировалась жена хозяина, которую с отравлением госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.