Яму засипали піском: у столичній багатоповерхівці провалилася підлога

У столичній багатоповерхівці провалилась підлога у під’їзді. Бетонні плити біля сходів просідали вже давно.

Провалля засипали піском, а поруч кинули пару дошок. Обслуговуюча компанія пояснила, що на капітальний ремонт наразі немає коштів. Натомість мешканці будинку обурені, мовляв, обвал стався через недбалість працівників ЖЕКу.

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В обслуговуючій компанії заспокоюють: загрози капітальним конструкціям немає. А плити могли просісти через помилки, допущені ще під час будівництва висотки.

Дірки тимчасово вирішили засипати піском, доки не спадуть морози.

– Плюсова температура, щоб можна було виконувати роботи і зробити, забетонувати це провалля. Зараз воно засипане, воно утрамбується, підсиплеться щебень і зробиться бетонна стяжка, – розповів головний інженер керуючої компанії з обслуговування будинку Олексій Згурський.

Мороз уже відступив, тож мешканці з нетерпінням чекають, чи виконають комунальні керівники свою обіцянку.

Пожежа у приватному будинку

В Черкаській області у селі Тіньки виникла пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Соборній. На місце події прибули рятувальники, які локалізували та ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі травмувалася дружина господаря, яку з отруєнням госпіталізовано до лікарні.

За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.