Яму засипали піском: у столичній багатоповерхівці провалилася підлога

У столичній багатоповерхівці провалилась підлога у під’їзді. Бетонні плити біля сходів просідали вже давно.
Провалля засипали піском, а поруч кинули пару дошок. Обслуговуюча компанія пояснила, що на капітальний ремонт наразі немає коштів. Натомість мешканці будинку обурені, мовляв, обвал стався через недбалість працівників ЖЕКу.
В обслуговуючій компанії заспокоюють: загрози капітальним конструкціям немає. А плити могли просісти через помилки, допущені ще під час будівництва висотки.
Дірки тимчасово вирішили засипати піском, доки не спадуть морози.
– Плюсова температура, щоб можна було виконувати роботи і зробити, забетонувати це провалля. Зараз воно засипане, воно утрамбується, підсиплеться щебень і зробиться бетонна стяжка, – розповів головний інженер керуючої компанії з обслуговування будинку Олексій Згурський.
Мороз уже відступив, тож мешканці з нетерпінням чекають, чи виконають комунальні керівники свою обіцянку.
Пожежа у приватному будинку
В Черкаській області у селі Тіньки виникла пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Соборній. На місце події прибули рятувальники, які локалізували та ліквідували пожежу.
Внаслідок пожежі травмувалася дружина господаря, яку з отруєнням госпіталізовано до лікарні.
За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.