Контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Житель Луганщини в 2014 році приєднався до так званого 3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади “ЛНР”.

Згодом продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника в складі так званої окремої розвідувальної роти другого армійського корпусу “народної міліції ЛНР”.

Контррозвідники встановили, що бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухине та Дебальцеве.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Також вирішують питання про повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

23 січня СБУ затримала сепаратиста Едуарда Коваленка, який зізнався у співпраці зі спецслужбами РФ і “ЛНР”.

На вимогу агентів ФСБ він займався організацією масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів і вступу України до НАТО.

Також затриманий Едуард Коваленко зізнався, що мав одразу два псевдоніми: Кузнєцов та Джигурда.