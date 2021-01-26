В Одесской области убили женщину, а замотанное тело сбросили в канал

В Одесской области обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти в водоотводном канале.

— Погибшую с признаками насильственной смерти, обмотанную веревкой и капроновой сеткой, обнаружили сегодня в водоотводном канале. Во время предварительного осмотра полицейские и судебно-медицинский эксперт обнаружили на теле множественные колото-резаные раны, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Также пока остается неизвестной личность погибшей.

Убийство на Сумщине

На Сумщине молодой парень до смерти забил 52-летнюю женщину, которая проживала с ним по соседству, а чтобы тело не нашли, забросал его вещами.

Работники полиции оперативно разыскали и задержали злоумышленника в городе Сумы. Им оказался друг дочери, чью мать убил парень.