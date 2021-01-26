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Євгенія Шапоренко |

На Одещині вбили жінку, а замотане тіло скинули у канал

В Одеській області виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті у водовідвідному каналі.

На Одещині вбили жінку, а замотане тіло скинули у канал

– Загиблу з ознаками насильницької смерті, обмотану мотузкою і капроновою сіткою, виявили сьогодні у водовідвідному каналі. Під час попереднього огляду поліцейські та судово-медичний експерт виявили на тілі множинні колото-різані рани, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

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Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Також поки залишається невідомою особистість загиблої.

Вбивство на Сумщині

На Сумщині молодий хлопець до смерті забив 52-річну жінку, яка проживала з ним по сусідству, а щоб тіло не знайшли, закидав його речами.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали зловмисника у місті Суми. Ним виявився друг доньки, чию матір убив хлопець.

Джерело: Нацполіція

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