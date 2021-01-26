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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Києві невідомий поранив чоловіка ножем у груди просто в лікарні

У столиці правоохоронці затримали 45-річного киянина, який поранив чоловіка ножем у грудну клітину у приміщенні лікарні.

Больница

Підозрюваний першим спровокував конфлікт, а потім поранив незнайомця ножем у груди та втік.

Нападника затримали через годину за його місцем проживання. З’ясувалося, що киянина вже притягали до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень і зберігання наркотиків.

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Чоловікові повідомили про підозру за статтею 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.

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Один із випадкових перехожих хотів наздогнати крадія, проте не зміг. Правоохоронці затримали підозрюваного. Чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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