У Києві невідомий поранив чоловіка ножем у груди просто в лікарні

У столиці правоохоронці затримали 45-річного киянина, який поранив чоловіка ножем у грудну клітину у приміщенні лікарні.

Підозрюваний першим спровокував конфлікт, а потім поранив незнайомця ножем у груди та втік.

Нападника затримали через годину за його місцем проживання. З’ясувалося, що киянина вже притягали до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень і зберігання наркотиків.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.

У Львові напали на дитину

У Львові чоловік напав на дитину, вкрав телефон та втік. Зараз 11-річна дівчинка знаходиться у безпеці.

Один із випадкових перехожих хотів наздогнати крадія, проте не зміг. Правоохоронці затримали підозрюваного. Чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.