На Сумщине будут судить известного фотографа из Полтавской области. Мужчину обвиняют в развращении семи малолетних детей.

Фигурант дела в июле 2020 года приехал в Сумскую область к 9-летней девочке. Незнакомец пообещал сводить ее в кафе, а взамен привел в съемную квартиру и изнасиловал. После этого фотограф снова договаривался с несовершеннолетней о встрече и просил взять с собой подругу.

На этот раз переписки контролировали правоохранители. Они разоблачили личность злоумышленника и задержали его. После этого полиция разыскала еще шестерых жертв задержанного в возрасте от 8 до 12 лет.

Преступник знакомился с детьми на улице и в интернете, обещал покатать на автомобиле и угрозами требовал интимные фото. Одну из девушек он заманил в квартиру под предлогом фотосессии.

За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В ноябре в Киеве задержали известного фотографа Александра Ктиторчука. Полиция установила, что он развращал несовершеннолетних и снимал это на видео. Об одном из инцидентов сообщила мать 15-летней жертвы.

Источник: Сумская областная прокуратура