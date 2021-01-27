На Сумщине будут судить известного фотографа из Полтавской области. Мужчину обвиняют в развращении семи малолетних детей.
Фигурант дела в июле 2020 года приехал в Сумскую область к 9-летней девочке. Незнакомец пообещал сводить ее в кафе, а взамен привел в съемную квартиру и изнасиловал. После этого фотограф снова договаривался с несовершеннолетней о встрече и просил взять с собой подругу.
На этот раз переписки контролировали правоохранители. Они разоблачили личность злоумышленника и задержали его. После этого полиция разыскала еще шестерых жертв задержанного в возрасте от 8 до 12 лет.
Преступник знакомился с детьми на улице и в интернете, обещал покатать на автомобиле и угрозами требовал интимные фото. Одну из девушек он заманил в квартиру под предлогом фотосессии.
За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В ноябре в Киеве задержали известного фотографа Александра Ктиторчука. Полиция установила, что он развращал несовершеннолетних и снимал это на видео. Об одном из инцидентов сообщила мать 15-летней жертвы.
Источник: Сумская областная прокуратура