На Сумщині судитимуть відомого фотографа з Полтавської області. Чоловіка звинувачують у розбещенні семи малолітніх дітей.

Фігурант справи у липні 2020 року приїхав у Сумську область до 9-річної дівчинки. Незнайомець пообіцяв зводити її у кафе, а натомість привів в орендовану квартиру та зґвалтував. Після цього фотограф знову домовлявся з неповнолітньою про зустріч і просив взяти з собою подругу.

Цього разу листування контролювали правоохоронці. Вони викрили особу зловмисника та затримали його. Після цього поліція розшукала ще шістьох жертв затриманого віком від 8 до 12 років.

Злочинець знайомився з дітьми на вулиці та в інтернеті, обіцяв покатати на автомобілі та погрозами вимагав інтимні фото. Одну з дівчат він заманив у квартиру під приводом фотосесії.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

У листопаді у Києві затримали відомого фотографа Олександра Ктиторчука. Поліція встановила, що він розбещував неповнолітніх і знімав це на відео. Про один з інцидентів повідомила мати 15-річної жертви.

Джерело: Сумська обласна прокуратура