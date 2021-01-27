PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Розбестив сімох дівчат 8-12 років: на Сумщині судитимуть фотографа

На Сумщині судитимуть відомого фотографа з Полтавської області. Чоловіка звинувачують у розбещенні семи малолітніх дітей.

затримання фотографа на Сумщині

Фігурант справи у липні 2020 року приїхав у Сумську область до 9-річної дівчинки. Незнайомець пообіцяв зводити її у кафе, а натомість привів в орендовану квартиру та зґвалтував. Після цього фотограф знову домовлявся з неповнолітньою про зустріч і просив взяти з собою подругу.

Цього разу листування контролювали правоохоронці. Вони викрили особу зловмисника та затримали його. Після цього поліція розшукала ще шістьох жертв затриманого віком від 8 до 12 років.

Злочинець знайомився з дітьми на вулиці та в інтернеті, обіцяв покатати на автомобілі та погрозами вимагав інтимні фото. Одну з дівчат він заманив у квартиру під приводом фотосесії.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

Читайте
Уражали струмом, били та катували для відео: на Житомирщині судитимуть блогерів

У листопаді у Києві затримали відомого фотографа Олександра Ктиторчука. Поліція встановила, що він розбещував неповнолітніх і знімав це на відео. Про один з інцидентів повідомила мати 15-річної жертви.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка