PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении

В городе Жмеринка в Винницкой области в августе прошлого года задержали 52-летнего злоумышленника, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних.

В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении

— С июня по август 2020 года злоумышленник под разными предлогами заманивал детей к себе в дом, а затем демонстрировал им видео порнографического содержания и совершал другие развратные действия. В общем от действий подозреваемого пострадали 11 детей в возрасте от 12 до 14 лет, — рассказали в ГУ НП в Винницкой области.

Читайте
Развращал и насиловал детей: в Одесской области суд арестовал директора детдома

29 января задержанному объявлено подозрение еще по пяти преступным эпизодам, согласно ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 2 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

  • В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении
  • В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении
  • В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении
  • В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении
  • В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении
  • В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении
В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении / 3 фотографии

Попытка изнасилования в Харьковской области

28 января в Харьковской области 38-летний злоумышленник пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, когда та возвращалась после уроков домой.

38-летний житель города Волчанск был неоднократно судим за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка