В городе Жмеринка в Винницкой области в августе прошлого года задержали 52-летнего злоумышленника, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних.

— С июня по август 2020 года злоумышленник под разными предлогами заманивал детей к себе в дом, а затем демонстрировал им видео порнографического содержания и совершал другие развратные действия. В общем от действий подозреваемого пострадали 11 детей в возрасте от 12 до 14 лет, — рассказали в ГУ НП в Винницкой области.

29 января задержанному объявлено подозрение еще по пяти преступным эпизодам, согласно ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 2 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.











В Винницкой области мужчина развратил 11 детей: следователи объявили о подозрении / 3 фотографии

Попытка изнасилования в Харьковской области

28 января в Харьковской области 38-летний злоумышленник пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, когда та возвращалась после уроков домой.

38-летний житель города Волчанск был неоднократно судим за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека.