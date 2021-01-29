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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру

У місті Жмеринка у Вінницькій області у серпні минулого року затримали 52-річного зловмисника, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх.

На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру

– З червня до серпня 2020 року зловмисник під різними приводами заманював дітей до себе в помешкання, а потім демонстрував їм відео порнографічного змісту та вчиняв інші розпусні дії. Загалом від дій підозрюваного постраждали 11 дітей віком від 12 до 14 років, – розповіли у ГУ НП у Вінницькій області.

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29 січня затриманому оголошено підозру ще за п’ятьма злочинними епізодами, згідно з ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 2 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

  • На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру
  • На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру
  • На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру
  • На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру
  • На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру
  • На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру
На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей: слідчі оголосили про підозру / 3 фотографии

Спроба зґвалтування у Харківській області

28 січня у Харківській області 38-річний зловмисник намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку, коли та поверталася після уроків додому.

38-річний мешканець міста Вовчанськ був неодноразово судимий за вчинення насильницьких дій, розбій та викрадення людини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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