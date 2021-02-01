PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Посварилася з хлопцем: у Києві неповнолітня стрибнула з вікна багатоповерхівки

У Києві дівчина 2004 року народження стрибнула з вікна багатоповерхового будинку. Причиною вчинку стала сварка з хлопцем, після якої вона стрибнула з 5-го поверху. Неповнолітню з численними травмами доправили до лікарні.

Посварилася з хлопцем: у Києві неповнолітня стрибнула з вікна багатоповерхівки

Інцидент трапився на вул. Орловській, що у Шевченківському районі столиці. Виявилося, що дівчина є уродженкою міста Ковель Волинської області.

На місце події прибула група поліції. Правоохоронці опитали мешканців будинку, наразі вони з’ясовують усі обставини, щоб дати кваліфікацію справі.

Читайте
У Кропивницькому чотирирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

На Київщині хлопчик упав з вікна

Наприкінці січня у селі Чайки Київській області 10-річний хлопчик упав з вікна квартири, яка знаходилася на 15-му поверсі. Від отриманих травм він загинув.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору