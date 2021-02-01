У Києві дівчина 2004 року народження стрибнула з вікна багатоповерхового будинку. Причиною вчинку стала сварка з хлопцем, після якої вона стрибнула з 5-го поверху. Неповнолітню з численними травмами доправили до лікарні.

Інцидент трапився на вул. Орловській, що у Шевченківському районі столиці. Виявилося, що дівчина є уродженкою міста Ковель Волинської області.

На місце події прибула група поліції. Правоохоронці опитали мешканців будинку, наразі вони з’ясовують усі обставини, щоб дати кваліфікацію справі.

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На Київщині хлопчик упав з вікна

Наприкінці січня у селі Чайки Київській області 10-річний хлопчик упав з вікна квартири, яка знаходилася на 15-му поверсі. Від отриманих травм він загинув.