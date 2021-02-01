У Києві та Львові “замінували” залізничні вокзали

У Києві та Львові правоохоронці перевіряють залізничні вокзали після повідомлення про замінування.
У столиці України перевіряють Центральний залізничний вокзал. На місці працюють співробітники Нацгвардії, які не пускають пасажирів у будівлю, проте потяги курсують у звичайному режимі.
У Львові зафіксували анонімне повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу.
– Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено. З будівлі було евакуйовано близько 100 осіб, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.
Львівські поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 КК України. Винному загрожує до від двох до шести років позбавлення волі.
Замінування дитсадків в Одесі
25 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що 373 дитячих садочка, школи, ліцеї та учбово-виховні заклади Одеси та області заміновані.
15 січня схожі повідомлення надійшли на електронну адресу поліції Одеси. Тоді повідомлялось про замінування 185 дитячих садочків міста.