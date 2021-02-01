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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві та Львові “замінували” залізничні вокзали

У Києві та Львові правоохоронці перевіряють залізничні вокзали після повідомлення про замінування.

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве

У столиці України перевіряють Центральний залізничний вокзал. На місці працюють співробітники Нацгвардії, які не пускають пасажирів у будівлю, проте потяги курсують у звичайному режимі.

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У Львові зафіксували анонімне повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу.

– Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено. З будівлі було евакуйовано близько 100 осіб, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Львівські поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 КК України. Винному загрожує до від двох до шести років позбавлення волі.

Замінування дитсадків в Одесі

25 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що 373 дитячих садочка, школи, ліцеї та учбово-виховні заклади Одеси та області заміновані.

15 січня схожі повідомлення надійшли на електронну адресу поліції Одеси. Тоді повідомлялось про замінування 185 дитячих садочків міста.

Джерела: Нацполіція, РБК-Україна

Фото: УНІАН

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