PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Пожежа в Епіцентрі з висоти пташиного польоту

У місті Первомайськ Миколаївської області палає торговий центр Епіцентр. У мережі з’явилося відео пожежі з висоти пташиного польоту.

пожежа в Епіцентрі

На відеозаписі, який зробили з дрона, видно великі хмари густого чорного диму, які підіймаються в небо. Полум’я охопило половину будівлі, на місці працюють рятувальники.

Читайте
Чорний дим охопив половину будівлі: відео пожежі в Епіцентрі в Первомайську

Пожежа у Первомайську

Пожежа у Первомайську виникла в обід 2 січня. Рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння торгового центру Епіцентр близько 12.57.

Причиною пожежі став підпал. Співробітники компанії повідомили, що у приміщення увірвався 37-річний чоловік. Він вдарив охоронця сокирою та підпалив будівлю. Поліції разом з іншими охоронцями вдалося наздогнати та затримати зловмисника.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка