У місті Первомайськ Миколаївської області палає торговий центр Епіцентр. У мережі з’явилося відео пожежі з висоти пташиного польоту.

На відеозаписі, який зробили з дрона, видно великі хмари густого чорного диму, які підіймаються в небо. Полум’я охопило половину будівлі, на місці працюють рятувальники.

Пожежа у Первомайську

Пожежа у Первомайську виникла в обід 2 січня. Рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння торгового центру Епіцентр близько 12.57.

Причиною пожежі став підпал. Співробітники компанії повідомили, що у приміщення увірвався 37-річний чоловік. Він вдарив охоронця сокирою та підпалив будівлю. Поліції разом з іншими охоронцями вдалося наздогнати та затримати зловмисника.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.