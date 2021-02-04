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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Пожар в больнице Запорожья расследуют по статье о нарушении правил безопасности

В Запорожье полиция выясняет обстоятельства и причины пожара в здании реанимационное отделения Областной инфекционной клинической больницы. В результате инцидента погибли четыре человека, среди которых медицинский работник. Еще двое пациентов получили ожоги и отравления продуктами горения

Пожежа у Запоріжжі

По первоочередным следственным действиям полиции было установлено, что возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где проходят лечение больные Covid-19.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин пожара.

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Около 23.30 в полицию поступило сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного здания возник пожар в инфекционной больнице Запорожья.

В эпицентре опасности находилось 12 человек. Во время поисково-спасательных работ обнаружили тела четырех человек. Еще восемь человек спасли.

Пожар был локализован уже после полуночи в 00.09, а ликвидирован спустя десять минут.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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