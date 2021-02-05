PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників

У київській області затримали групу зловмисників, які виготовляли і продавали підроблені долари.

Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників

За попередньою інформацією, до складу групи входило п’ятеро мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземців. Готові фальшиві банкноти збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів підшукували через особисті зв’язки.

Банкноти підроблювали у такий спосіб, що пристрій для перевірки грошей не міг розпізнати фальшивку.

Читайте
Фальшиві тести на Covid-19: в аеропорту Нідерландів затримали туристів

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці виявили 25 тис. підроблених доларів, кліше та обладнання для їхнього виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані за продаж фальшивок.

  • Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників
  • Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників
  • Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників
  • Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників
  • Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників
  • Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників
Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників / 3 фотографии

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

У грудні прокуратура Києва затримала поліцейського, який збував фальшиві долари та гривні.

Оперативники організували так звану закупку грошей і затримали зловмисників на продажі 200 тис. грн та $3,4 тис.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка