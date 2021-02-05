У київській області затримали групу зловмисників, які виготовляли і продавали підроблені долари.

За попередньою інформацією, до складу групи входило п’ятеро мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземців. Готові фальшиві банкноти збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів підшукували через особисті зв’язки.

Банкноти підроблювали у такий спосіб, що пристрій для перевірки грошей не міг розпізнати фальшивку.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці виявили 25 тис. підроблених доларів, кліше та обладнання для їхнього виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані за продаж фальшивок.











Вилучили 25 тис. підроблених купюр: СБУ викрила доларових фальшивомонетників / 3 фотографии

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

У грудні прокуратура Києва затримала поліцейського, який збував фальшиві долари та гривні.

Оперативники організували так звану закупку грошей і затримали зловмисників на продажі 200 тис. грн та $3,4 тис.