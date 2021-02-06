Перед Каменским в Днепропетровской области произошло масштабное чрезвычайное происшествие — грузовой поезд сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел поздно ночью, в 2.05, вблизи железнодорожной станции Воскобойня.

По предварительной информации, во время движения по маршруту Кривой Рог — Нижнеднепровск-Узел восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

В общем поезд состоял из 57 вагонов.

Во время происшествия были повреждены столб и железнодорожные пути.

Из-за этого возникла временная задержка движения поездов.











В Днепропетровской области поезд сошел с рельсов, перевернулись 8 из 57 вагонов / 3 фотографии

На месте происшествия работали аварийные бригады, в 7.00 они восстановили электроснабжение и движение по одной из путей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

ДТП с поездом на Закарпатье

На Закарпатье поезд сбил микроавтобус.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали люди.

Подробнее о ДТП с поездом читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС, Это Запорожье