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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

В Днепропетровской области поезд сошел с рельсов, перевернулись 8 из 57 вагонов

Перед Каменским в Днепропетровской области произошло масштабное чрезвычайное происшествие — грузовой поезд сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал.

Перекинувся потяг - 2

Инцидент произошел поздно ночью, в 2.05, вблизи железнодорожной станции Воскобойня.

По предварительной информации, во время движения по маршруту Кривой Рог — Нижнеднепровск-Узел восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

В общем поезд состоял из 57 вагонов.

Во время происшествия были повреждены столб и железнодорожные пути.

Из-за этого возникла временная задержка движения поездов.

  • Перекинувся потяг 1
  • Перекинувся потяг - 2
  • Перекинувся потяг -3
  • Перекинувся потяг 1
  • Перекинувся потяг - 2
  • Перекинувся потяг -3
В Днепропетровской области поезд сошел с рельсов, перевернулись 8 из 57 вагонов / 3 фотографии
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На месте происшествия работали аварийные бригады, в 7.00 они восстановили электроснабжение и движение по одной из путей.

 

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Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

ДТП с поездом на Закарпатье

На Закарпатье поезд сбил микроавтобус.

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Подробнее о ДТП с поездом читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС, Это Запорожье

Фото: ГСЧС

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