Перед Каменским в Днепропетровской области произошло масштабное чрезвычайное происшествие — грузовой поезд сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошел поздно ночью, в 2.05, вблизи железнодорожной станции Воскобойня.
По предварительной информации, во время движения по маршруту Кривой Рог — Нижнеднепровск-Узел восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
В общем поезд состоял из 57 вагонов.
Во время происшествия были повреждены столб и железнодорожные пути.
Из-за этого возникла временная задержка движения поездов.
На месте происшествия работали аварийные бригады, в 7.00 они восстановили электроснабжение и движение по одной из путей.
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ДТП с поездом на Закарпатье
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Источник: ГСЧС, Это Запорожье