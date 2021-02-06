Перед Кам’янським у Дніпропетровській області сталася масштабна надзвичайна подія – вантажний потяг зійшов з колії. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Інцидент відбувся пізно вночі, о 2.05, поблизу залізничної станції Воскобійня.
За попередньою інформацією, під час руху за маршрутом Кривий Ріг – Нижньодніпровськ-Вузол вісім вагонів вантажного потягу зійшли з колії.
Загалом потяг складався з 57 вагонів.
Під час події було пошкоджено електропору та залізничну колію.
Через це виникла тимчасов затримка руху потягів.
На місці події працювали аварійні бригади, до 7.00 вони відновили електропостачання та рух однією з колій.
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ДТП з потягом на Закарпатті
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Джерело: ДСНС, Це Запоріжжя