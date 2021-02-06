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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

У Дніпропетровській області потяг зійшов з колії, перекинулися 8 з 57 вагонів

Перед Кам’янським у Дніпропетровській області сталася масштабна надзвичайна подія – вантажний потяг зійшов з колії. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Перекинувся потяг - 2

Інцидент відбувся пізно вночі, о 2.05, поблизу залізничної станції Воскобійня.

За попередньою інформацією, під час руху за маршрутом Кривий Ріг – Нижньодніпровськ-Вузол вісім вагонів вантажного потягу зійшли з колії.

Загалом потяг складався з 57 вагонів.

Під час події було пошкоджено електропору та залізничну колію.

Через це виникла тимчасов затримка руху потягів.

  • Перекинувся потяг 1
  • Перекинувся потяг - 2
  • Перекинувся потяг -3
  • Перекинувся потяг 1
  • Перекинувся потяг - 2
  • Перекинувся потяг -3
У Дніпропетровській області потяг зійшов з колії, перекинулися 8 з 57 вагонів / 3 фотографии
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На місці події працювали аварійні бригади, до 7.00 вони відновили електропостачання та рух однією з колій.

 

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Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

ДТП з потягом на Закарпатті

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Джерело: ДСНС, Це Запоріжжя

Фото: ДСНС

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