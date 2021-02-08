На трасі Київ-Чоп у Рівненській області маршрутка протаранила машину для прибирання снігу.

В результаті аварії травмувалися троє пасажирів, двом з яких першу допомогу надали на місці події. Іще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

Читайте Під Харковом невідомий зловмисник підпалив три автомобілі

Решту пасажирів маршрутки, яка здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, пересадили в інший транспортний засіб.

Водії транспортних засобів були тверезими.











На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих / 3 фотографии

ДТП на Тернопільщині