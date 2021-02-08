На трасі Київ-Чоп у Рівненській області маршрутка протаранила машину для прибирання снігу.
В результаті аварії травмувалися троє пасажирів, двом з яких першу допомогу надали на місці події. Іще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.
Решту пасажирів маршрутки, яка здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, пересадили в інший транспортний засіб.
Водії транспортних засобів були тверезими.
На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих / 3 фотографии
ДТП на Тернопільщині
7 лютого у Тернопільській області сталася ДТП внаслідок якої постраждали семеро дорослих та двоє дітей.
За інформацією поліції, водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням і автомобіль, на нерозчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху.