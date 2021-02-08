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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області маршрутка протаранила машину для прибирання снігу.

На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих

В результаті аварії травмувалися троє пасажирів, двом з яких першу допомогу надали на місці події. Іще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

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Решту пасажирів маршрутки, яка здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, пересадили в інший транспортний засіб.

Водії транспортних засобів були тверезими.

  • На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих
  • На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих
  • На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих
  • На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих
  • На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих
  • На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих
На Рівненщині маршрутка протаранила машину для прибирання снігу: троє постраждалих / 3 фотографии

ДТП на Тернопільщині

7 лютого у Тернопільській області сталася ДТП внаслідок якої постраждали семеро дорослих та двоє дітей.

За інформацією поліції, водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням і автомобіль, на нерозчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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