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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве мошенница украла у женщины биткоины на 3 млн грн

В Киеве мошенница похитила у женщины биткоины, общая стоимость которых составляет около 3 млн грн.

В Киеве мошенница украла у женщины биткоины на 3 млн грн

Подозреваемая заключила с потерпевшей договор, который предусматривал передачу криптовалюты на пользование мошеннице. Однако выполнять его условия она не собиралась.

— Так, злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходах. Затем потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов переданных на управление, — рассказали в столичной прокуратуре.

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Однако, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли. Объяснила она это тем, что на рынке якобы произошел обвал и вклады обесценились.

— Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки. Общая сумма нанесенного ущерба составляет $111 тыс., что по курсу НБУ составляло около 3 млн грн, — добавили в прокуратуре.

Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Похищение криптовалютчика

В Тернополе напали на столичного бизнесмена-криптовалютчика, который вместе с женой приехал на день рождения родственника. Неизвестные пытали его и требовали $800 тыс.

О преступлении и своем местонахождении правоохранителям сообщил сам пострадавший утром после ночи пыток. Позвонил полицейским человек со своего второго телефона, который не нашли похитители.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Pixabay

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