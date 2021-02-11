В Киеве мошенница украла у женщины биткоины на 3 млн грн

В Киеве мошенница похитила у женщины биткоины, общая стоимость которых составляет около 3 млн грн.

Подозреваемая заключила с потерпевшей договор, который предусматривал передачу криптовалюты на пользование мошеннице. Однако выполнять его условия она не собиралась.

— Так, злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходах. Затем потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов переданных на управление, — рассказали в столичной прокуратуре.

Однако, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли. Объяснила она это тем, что на рынке якобы произошел обвал и вклады обесценились.

— Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки. Общая сумма нанесенного ущерба составляет $111 тыс., что по курсу НБУ составляло около 3 млн грн, — добавили в прокуратуре.

Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Похищение криптовалютчика