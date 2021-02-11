В Киеве мошенница украла у женщины биткоины на 3 млн грн

В Киеве мошенница похитила у женщины биткоины, общая стоимость которых составляет около 3 млн грн.
Подозреваемая заключила с потерпевшей договор, который предусматривал передачу криптовалюты на пользование мошеннице. Однако выполнять его условия она не собиралась.
— Так, злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходах. Затем потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов переданных на управление, — рассказали в столичной прокуратуре.
Однако, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли. Объяснила она это тем, что на рынке якобы произошел обвал и вклады обесценились.
— Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки. Общая сумма нанесенного ущерба составляет $111 тыс., что по курсу НБУ составляло около 3 млн грн, — добавили в прокуратуре.
Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Похищение криптовалютчика
В Тернополе напали на столичного бизнесмена-криптовалютчика, который вместе с женой приехал на день рождения родственника. Неизвестные пытали его и требовали $800 тыс.
О преступлении и своем местонахождении правоохранителям сообщил сам пострадавший утром после ночи пыток. Позвонил полицейским человек со своего второго телефона, который не нашли похитители.