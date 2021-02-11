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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві шахрайка вкрала у жінки біткоїни на 3 млн грн

У Києві шахрайка викрала у жінки біткоїни, загальна вартість яких становить близько 3 млн грн.

У Києві шахрайка вкрала у жінки біткоїни на 3 млн грн

Підозрювана уклала з потерпілою договір, який передбачав передачу криптовалюти на користування шахрайці. Проте виконувати його умови вона не збиралася.

– Так, зловмисниця щомісяця надсилала потерпілій недостовірні звіти про прибутковість. Потім потерпіла уклала з підозрюваною додаткову угоду, якою збільшила кількість віртуальних активів переданих на управління, – розповіли у столичній прокуратурі.

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Однак, після закінчення строків договору підозрювана відмовилася передати потерпілій інвестиції та отриману частину прибутку. Пояснила вона це тим, що на ринку ніби-то стався обвал і вклади знецінилися.

– Отримані віртуальні активи зловмисниця вивела на банківські рахунки та перевела на неперсоніфіковані електронні гаманці. Загальна сума завданих збитків сягає $111 тис., що згідно з курсом НБУ становило близько 3 млн грн, – додали у прокуратурі.

Зловмисниці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрадення криптовалютника

У Тернополі напали на столичного бізнесмена-криптовалютника, який разом із дружиною приїхав на день народження родича. Невідомі катували його та вимагали $800 тис.

Про злочин та своє місце перебування правоохоронцям повідомив сам потерпілий уранці після ночі катувань. Зателефонував поліцейським чоловік із свого другого телефона, який не знайшли викрадачі.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Pixabay

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