В Украине разоблачили группу злоумышленников, которые онлайн продавали запрещенные лекарственные средства с сильнодействующими и ядовитыми веществами.

Полицейские установили, что двое львовян в возрасте 32 и 34 лет создали два сайта, где продавали сильнодействующие лекарственные средства, в частности метандиенон и нандролон. Эти вещества запрещены к продаже в Украине.

Злоумышленники отправляли товар своим клиентам по почте. Деньги они получали на банковские карты.

Правоохранители изъяли ядовитые вещества на 1,5 млн грн, а также компьютеры, телефоны и банковские карточки.

Теперь фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.







В Украине разоблачили торговцев запрещенными стероидами / 2 фотографии

Недавно в Харькове задержали злоумышленников, которые за деньги выдавали поддельные справки о пригодности лиц к управлению транспортным средством без прохождения медицинского осмотра.

Правоохранители установили, что аферисты изготавливали фейковые справки для медицинских учреждений, автошкол и автопарков города.