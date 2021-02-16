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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

На Одещині затримали командира диверсійної групи бойовиків “ЛНР”

На Одещині затримали командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів збройних формувань “ЛНР”.

затримання бойовика лнр

За даними слідства, уродженець Луганщини у 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ у Луганській області. Згодом продовжив терористичну діяльність та брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого 3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ як командир розвідувально-диверсійної групи.

Зловмисника затримали після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів.

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Наразі бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 258-3 (Участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання бойовиків

У Києві силовики СБУ затримали колишнього “заступника міністра інформації” так званої ДНР та оголосили йому про підозру.

Після звільнення сепаратист переїхав до Києва, де влаштувався політтехнологом проросійських громадсько-політичних структур.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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