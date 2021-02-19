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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Росіянин напав із ножем на співробітника консульства України в Петербурзі

У Санкт-Петербурзі (Росія) чоловік з ножем напав та поранив чергового коменданта Генерального консульства України.

Росіянин напав із ножем на співробітника консульства України в Петербурзі

В Дежприкордонслужбі України зазначили, що нападник завдав прикордоннику два ножових поранення. Першу допомогу українському співробітнику надав колега, а вже потім приїхала швидка. Загрози його життю немає.

– Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця одразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися не смертельними, – зазначили у прес-службі Дежприкордонслужби.

Нападника затримали. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом в Генконсульство.

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Злочинцем виявився 34-річний місцевий житель.

На Закарпатті напали на прикордонників

На Закарпатті на працівників прикордонного загону напали невідомі. Вони вдерлися до помешкання двох прикордонників Держприкордонслужби та погрожували фізичною розправою у разі відмови співпраці з тютюновими контрабандистами.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

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