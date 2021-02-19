Росіянин напав із ножем на співробітника консульства України в Петербурзі

У Санкт-Петербурзі (Росія) чоловік з ножем напав та поранив чергового коменданта Генерального консульства України.
В Дежприкордонслужбі України зазначили, що нападник завдав прикордоннику два ножових поранення. Першу допомогу українському співробітнику надав колега, а вже потім приїхала швидка. Загрози його життю немає.
– Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця одразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися не смертельними, – зазначили у прес-службі Дежприкордонслужби.
Нападника затримали. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом в Генконсульство.
Злочинцем виявився 34-річний місцевий житель.
На Закарпатті напали на прикордонників
На Закарпатті на працівників прикордонного загону напали невідомі. Вони вдерлися до помешкання двох прикордонників Держприкордонслужби та погрожували фізичною розправою у разі відмови співпраці з тютюновими контрабандистами.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.