В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил ранение – Хомчак

В зоне ООС на Донбассе вследствие обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, украинские позиции обстреляли наемники Российской Федерации.
Из-за выстрела из противотанкового гранатомета погиб один украинский военнослужащий, еще одного ранили. Трагедия произошла 22 февраля около 14.00 в районе города Авдеевка Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что в настоящее время ситуация в зоне ООС контролируется.
Подрыв трех военных на Донбассе
Утром 14 февраля на Донбассе возле поселка Новолуганское Донецкой области погибли трое военных ВСУ, которые подорвались на пяти противотанковых минах ТМ-62.
Капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко погибли во время перемещения на позиции.
ГБР начало расследование и открыло уголовное дело по факту гибели трех украинских военных на Донбассе.