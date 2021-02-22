PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил ранение – Хомчак

В зоне ООС на Донбассе вследствие обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил ранение – Хомчак

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, украинские позиции обстреляли наемники Российской Федерации.

Из-за выстрела из противотанкового гранатомета погиб один украинский военнослужащий, еще одного ранили. Трагедия произошла 22 февраля около 14.00 в районе города Авдеевка Донецкой области.

Читайте
Боевики на Донбассе стреляли по украинским военным из снайперского оружия

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в настоящее время ситуация в зоне ООС контролируется.

Подрыв трех военных на Донбассе

Утром 14 февраля на Донбассе возле поселка Новолуганское Донецкой области погибли трое военных ВСУ, которые подорвались на пяти противотанковых минах ТМ-62.

Капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко погибли во время перемещения на позиции.

ГБР начало расследование и открыло уголовное дело по факту гибели трех украинских военных на Донбассе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка