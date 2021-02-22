В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил ранение – Хомчак

В зоне ООС на Донбассе вследствие обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, украинские позиции обстреляли наемники Российской Федерации.

Из-за выстрела из противотанкового гранатомета погиб один украинский военнослужащий, еще одного ранили. Трагедия произошла 22 февраля около 14.00 в районе города Авдеевка Донецкой области.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что в настоящее время ситуация в зоне ООС контролируется.

Подрыв трех военных на Донбассе

Утром 14 февраля на Донбассе возле поселка Новолуганское Донецкой области погибли трое военных ВСУ, которые подорвались на пяти противотанковых минах ТМ-62.

Капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко погибли во время перемещения на позиции.

ГБР начало расследование и открыло уголовное дело по факту гибели трех украинских военных на Донбассе.