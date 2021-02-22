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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У зоні ООС загинув український військовий, ще один отримав поранення – Хомчак

У зоні ООС на Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

У зоні ООС загинув український військовий, ще один отримав поранення – Хомчак

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. За його словами, українські позиції обстріляли найманці Російської Федерації.

Через постріл з протитанкового гранатомета загинув один український військовослужбовець, ще одного поранили. Трагедія сталася 22 лютого близько 14.00 у районі міста Авдіївка Донецької області.

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Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нині ситуація в зоні ООС контролюється.

Підрив трьох військових на Донбасі

Вранці 14 лютого на Донбасі біля селища Новолуганське Донецької області загинули троє військових ЗСУ, які підірвалися на п’яти протитанкових мінах ТМ-62.

Капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко загинули під час переміщення на позиції.

ДБР почало розслідування та відкрило кримінальну справу за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі.

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