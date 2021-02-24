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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Провалились под лед: на Харьковщине утонули двое рыбаков

В городе Змиив в Харьковской области двое мужчин пошли на рыбалку, провалились под лед и утонули.

лід на річці

23 февраля двое мужчин в возрасте 62-х и 53-х лет пошли на рыбалку на реку Северский Донец.

Однако около 17.00 местный житель увидел, что рыбаки провалились на реке под лед. Он сразу сообщил об этом в полицию. Однако к их приезду пострадавшие утонули. Сейчас продолжаются поиски их тел в реке.

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  • Провалились под лед: на Харьковщине утонули двое рыбаков
  • Провалились под лед: на Харьковщине утонули двое рыбаков
  • Провалились под лед: на Харьковщине утонули двое рыбаков
Провалились под лед: на Харьковщине утонули двое рыбаков / 2 фотографии

Недавно в Полтавской области утонули мать с дочерью. Вечером, когда произошла трагедия, шел пушистый снег и мать с дочкой пошли погулять. Они делали так и раньше, поэтому муж без всякого подозрения лег спать.

А когда он утром проснулся, то его жена и дочь так и не вернулись домой.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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