В городе Змиив в Харьковской области двое мужчин пошли на рыбалку, провалились под лед и утонули.

23 февраля двое мужчин в возрасте 62-х и 53-х лет пошли на рыбалку на реку Северский Донец.

Однако около 17.00 местный житель увидел, что рыбаки провалились на реке под лед. Он сразу сообщил об этом в полицию. Однако к их приезду пострадавшие утонули. Сейчас продолжаются поиски их тел в реке.







Провалились под лед: на Харьковщине утонули двое рыбаков / 2 фотографии

Недавно в Полтавской области утонули мать с дочерью. Вечером, когда произошла трагедия, шел пушистый снег и мать с дочкой пошли погулять. Они делали так и раньше, поэтому муж без всякого подозрения лег спать.

А когда он утром проснулся, то его жена и дочь так и не вернулись домой.