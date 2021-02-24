У місті Зміїв на Харківщині двоє чоловіків пішли на риболовлю, провалилися під кригу та потонули.

23 лютого двоє чоловіків у віці 62-х та 53-х років пішли на риболовлю на річку Сіверський Донець.

Однак близько 17.00 місцевий мешканець побачив, що рибалки провалилися на річці під лід. Він одразу повідомив про це у поліцію. Проте до їхнього приїзду потерпілі потонули. Наразі тривають пошуки їніх тіл у річці.







Провалилися під лід: на Харківщині потонули двоє рибалок / 2 фотографии

Нещодавно на Полтавщині потонули мати з дочкою. Ввечері, коли сталася трагедія, йшов лапатий сніг і матір з донькою пішли погуляти. Вони робили так і раніше, тож чоловік без жодної підозри ліг собі спати.

А коли він уранці прокинувся, то його дружина й дочка так і не повернулися додому.