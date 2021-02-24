PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Провалилися під лід: на Харківщині потонули двоє рибалок

У місті Зміїв на Харківщині двоє чоловіків пішли на риболовлю, провалилися під кригу та потонули.

лід на річці

23 лютого двоє чоловіків у віці 62-х та 53-х років пішли на риболовлю на річку Сіверський Донець.

Однак близько 17.00 місцевий мешканець побачив, що рибалки провалилися на річці під лід. Він одразу повідомив про це у поліцію. Проте до їхнього приїзду потерпілі потонули. Наразі тривають пошуки їніх тіл у річці.

Читайте
На Черкащині під лід провалилися троє рибалок, серед них дитина
  • Провалилися під лід: на Харківщині потонули двоє рибалок
  • Провалилися під лід: на Харківщині потонули двоє рибалок
  • Провалилися під лід: на Харківщині потонули двоє рибалок
  • Провалилися під лід: на Харківщині потонули двоє рибалок
Провалилися під лід: на Харківщині потонули двоє рибалок / 2 фотографии

Нещодавно на Полтавщині потонули мати з дочкою. Ввечері, коли сталася трагедія, йшов лапатий сніг і матір з донькою пішли погуляти. Вони робили так і раніше, тож чоловік без жодної підозри ліг собі спати.

А коли він уранці прокинувся, то його дружина й дочка так і не повернулися додому.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка