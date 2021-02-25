Пытали и требовали $200 тыс.: правоохранители задержали похитителей экс-руководителя Нефтегаздобыча

Правоохранители задержали шестерых человек за похищение и пытки экс-руководителя ЗАО Нефтегаздобыча, который сейчас занимает должность народного депутата Украины IX созыва.

В 2012 году руководителя газодобывающей компании похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях и систематически пытали. Подозреваемые также требовали родственников нардепа заплатить $200 тыс. вымышленного долга.

По данным следствия, организатор преступления — бывший бизнес-партнер похищенного и народный депутат нескольких созывов, ранее занимавший должность Министра транспорта и связи Украины.

Бывший чиновник привлек к преступлению несколько человек, в частности представителей криминалитета. Таким образом экс-нардеп стремился перераспределить доходы от совместной деятельности, а также акции предприятия между его бенефициарами.

Похитителей подозревают по статье 127 (Пытки), статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и статье 189 (Вымогательство) УК Украины.

Похищение криптовалютчика

В Тернополе неизвестные напали на столичного бизнесмена криптовалютчика, которые пытали мужчину и требовали $ 800 тыс.

Злоумышленники вытащили мужчину из салона автомобиля и силой затолкали в багажник. О преступлении и свое местонахождение правоохранителям сообщил сам пострадавший утром после ночи пыток. Он позвонил правоохранителям из своего второго телефона, не нашли похитители.