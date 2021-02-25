Катували і вимагали $200 тис.: правоохоронці затримали викрадачів екс-керівника Нафтогазвидобування

Правоохоронці затримали шістьох людей за викрадення та катування екс-керівника ПрАТ Нафтогазвидобування, який зараз обіймає посаду народного депутата України IX скликання.

У 2012 році керівника газовидобувної компанії викрали та понад три роки утримували в нелюдських умовах і систематично катували. Підозрювані також вимагали родичів нардепа сплатити $200 тис. вигаданого боргу.

За даними слідства, організатор злочину – колишній бізнес-партнер викраденого чоловіка та народний депутат декількох скликань, який раніше обіймав посаду Міністра транспорту та зв’язку України.

Колишній чиновник залучив до злочину декілька осіб, зокрема представників криміналітету. Таким чином екс-нардеп прагнув перерозподілити прибутки від спільної діяльності, а також акції підприємства між його бенефіціарами.

Викрадачів підозрюють за статтею 127 (Катування), статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та статтею 189 (Вимагання) КК України.

Викрадення криптовалютника

У Тернополі невідомі напали на столичного бізнесмена-криптовалютника, які катували чоловіка та вимагали $800 тис.

Зловмисники витягли чоловіка з салону автомобіля та силою заштовхали в багажник. Про злочин та своє місце перебування правоохоронцям повідомив сам потерпілий уранці після ночі катувань. Він зателефонував правоохоронцям зі свого другого телефона, який не знайшли викрадачі.