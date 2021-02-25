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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Оголення та розбещення онуки: на Київщині взято під варту двох педофілів

Прокуратура Київської області взяла під варту двох чоловіків, яких звинувачують у розбещенні неповнолітніх.

Растление детей

Мешканця села Білогородка підозрюють у розбещенні малолітніх ч. 2 ст. 156 КК України.

– 40-річний чоловік, на вулиці неодноразово оголяв статеві органи в присутності дітей та вчиняв щодо них інші розпусні дії, – зазначили у прокуратурі.

Другий випадок стався у місті Березань Броварського району.

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– Співмешканець бабусі розбещував 5-річну дівчинку. Дитину привезли до бабусі в гості. Поки бабця спала в іншій кімнаті, її 49-річний співмешканець напідпитку вчиняв розпусні дії щодо її малолітньої онуки, – розповіли у прокуратурі Київської області.

Зловмисників уже затримали та помістили під варту.

На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей

У місті Жмеринка у Вінницькій області у серпні минулого року затримали 52-річного зловмисника, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх.

Загалом від дій підозрюваного постраждали 11 дітей віком від 12 до 14 років.

Джерело: Прокуратура Київської області

Фото: Depositphotos

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