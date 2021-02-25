Оголення та розбещення онуки: на Київщині взято під варту двох педофілів

Прокуратура Київської області взяла під варту двох чоловіків, яких звинувачують у розбещенні неповнолітніх.

Мешканця села Білогородка підозрюють у розбещенні малолітніх ч. 2 ст. 156 КК України.

– 40-річний чоловік, на вулиці неодноразово оголяв статеві органи в присутності дітей та вчиняв щодо них інші розпусні дії, – зазначили у прокуратурі.

Другий випадок стався у місті Березань Броварського району.

– Співмешканець бабусі розбещував 5-річну дівчинку. Дитину привезли до бабусі в гості. Поки бабця спала в іншій кімнаті, її 49-річний співмешканець напідпитку вчиняв розпусні дії щодо її малолітньої онуки, – розповіли у прокуратурі Київської області.

Зловмисників уже затримали та помістили під варту.

На Вінниччині 52-річний чоловік розбестив 11 дітей

У місті Жмеринка у Вінницькій області у серпні минулого року затримали 52-річного зловмисника, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх. Загалом від дій підозрюваного постраждали 11 дітей віком від 12 до 14 років.

Джерело: Прокуратура Київської області