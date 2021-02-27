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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Поліція порушила справу за фактом пожежі в лікарні Чернівців

Порушення вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 ККУ) – за цієї статтею поліція порушила кримінальну справу після пожежі в лікарні Чернівців, яка приймає хворих на коронавірус.

Пожежа в лікарні Чернівців

За попередніми даними, займання сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на коронавірус.

Внаслідок пожежі загинув 76-річний чоловік, ще один 77-річний пацієнт відділення отримав 75% опіків тіла та наразі перебуває у реанімації міської клінічної лікарні Чернівців.

Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин пожежі, а також причин смерті загиблого.

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27 лютого сталася пожежа в лікарні Чернівців, внаслідок якої один пацієнт загинув, ще один з опіками перебуває в реанімації.

Спочатку причиною пожежі називали вибух кисневого балону в одній з палат. Проте мер міста Роман Клічук спростував цю версію. За його словами, займання не пов’язане з електропроводкою, вибуху кисневого балону також не було.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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