После взрыва в черновицкой больницы №1 родственники больных коронавирусом могут узнать, в какие учреждения их перевезли, позвонив на горячую линию — 066 084 93 13.

Заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак написала в соцсети, что получает много вопросов и обращений, на которые не в состоянии отвечать оперативно.

Поэтому просит родственников звонить на горячую линию 066 084 93 13, где точно скажут, в какие больницы их перевезли.

В предыдущем посте она написала, что из-за дыма и неприятного запаха перевезли 28 пациентов в городские больницы №3 и №4, а также в областную больницу.

В результате взрыва в черновицкой больнице для больных коронавирусом, который произошел днем 27 февраля, один человек погиб, еще один пострадал. Сейчас этот пациент находится в реанимации, у него тяжелые ожоги.

Сначала говорили, что пожар в одной из палат вызвал взрыв кислородного баллона. Однако позже мэр города Роман Кличук опроверг эту версию.