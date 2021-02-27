Після вибуху в чернівецькій лікарні №1 родичі хворих на коронавірус можуть дізнатися, до яких закладів їх перевезли, зателефонувавши на гарячу лінію – 066 084 93 13.

Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак написала у соцмережі, що отримує багато запитань і звернень, на які не в змозі відповідати оперативно.

Тому просить родичів телефонувати на гарячу лінію 066 084 93 13, де точно скажуть, до яких лікарень їх перевезли.

У попередньому пості вона написала, що через дим і неприємний запах мусили перевезти 28 пацієнтів до міських лікарень №3 та №4, а також до обласної лікарні.

Внаслідок вибуху у чернівецькій лікарні для хворих на коронавірус, який стався вдень 27 лютого, одна людина загинула, ще одна постраждала. Нині цей пацієнт перебуває в реанімації, у нього важкі опіки.

Спочатку говорили, що пожежу в одній із палат спричинив вибух кисневого балону. Однак пізніше мер міста Роман Клічук спростував цю версію.