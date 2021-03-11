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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Авария судна в Черном море: украинку вертолетом доставят в больницу

Военно-морские силы Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы.

Авария судна в Черном море: украинку вертолетом доставят в больницу

Такую информацию предоставил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он также уточнил, что остальные спасенные моряки остаются на борту.

Кроме этого МИД открыло горячую линию для родственников украинцев, находившихся на борту затонувшего судна.

Телефон: +40212303660

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Авария судна

Утром 11 марта у берегов Румынии в Черном море затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Два человека погибли.

Десять членов экипажа удалось спасти, еще одного члена экипажа ищут.

Что именно стало причиной аварии судна, пока не известно.

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