Военно-морские силы Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы.

Такую информацию предоставил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он также уточнил, что остальные спасенные моряки остаются на борту.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Кроме этого МИД открыло горячую линию для родственников украинцев, находившихся на борту затонувшего судна.

Телефон: +40212303660

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Авария судна

Утром 11 марта у берегов Румынии в Черном море затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Два человека погибли.

Десять членов экипажа удалось спасти, еще одного члена экипажа ищут.

Что именно стало причиной аварии судна, пока не известно.