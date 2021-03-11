Військово-морські сили Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци.

Таку інформацію надав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він також уточнив, що решта врятованих моряків залишаються на борту.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Окрім цього МЗС відкрило гарячу лінію для родичів українців, які перебували на борту затонулого судна.

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Аварія судна

Вранці 11 березня біля берегів Румунії у Чорному морі затонуло судно Волго Балт 179, на якому було 13 українських моряків. Двоє людей загинули.

Десять членів екіпажу вдалося врятувати, ще одного члена екіпажу шукають.

Що саме стало причиною аварії судна, наразі не відомо.