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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Аварія судна в Чорному морі: українку вертольотом доставлять до лікарні

Військово-морські сили Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци.

Аварія судна в Чорному морі: українку вертольотом доставлять до лікарні

Таку інформацію надав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він також уточнив, що решта врятованих моряків залишаються на борту.

Окрім цього МЗС відкрило гарячу лінію для родичів українців, які перебували на борту затонулого судна.

Телефон: +40212303660

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Аварія судна

Вранці 11 березня біля берегів Румунії у Чорному морі затонуло судно Волго Балт 179, на якому було 13 українських моряків. Двоє людей загинули.

Десять членів екіпажу вдалося врятувати, ще одного члена екіпажу шукають.

Що саме стало причиною аварії судна, наразі не відомо.

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