Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины обнародовала список членов экипажа судна Vоlgo-Balt 179, которых удалось спасти после аварии в Черном море у берегов Румынии

В частности, спасены 10 членов экипажа Vоlgo-Balt 179:

Севера Юрий; Хлизнуца Игорь; Чернов Александр; Гайдай Сергей; Морозов Денис; Соловьев Виталий; Ремишевский Николай; Дементьев Сергей; Николаенко Дмитрий; Соколова Ангелина.

К сожалению, погибли в аварии судна капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

Сейчас спасатели ищут старшего помощника капитана Рамзана Болатханова. Спасательная операция продолжается.

В Черном море в территориальных водах Румынии утром 11 марта затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого находились 13 украинских моряков.

Сейчас неизвестно, что именно стало причиной аварии судна.

Источник: Державна служба з питань морського і річкового транспорту