PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Авария украинского судна у берегов Румынии: имена погибших и пострадавших

Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины обнародовала список членов экипажа судна Vоlgo-Balt 179, которых удалось спасти после аварии в Черном море у берегов Румынии

Затонуло судно в Чорному морі

В частности, спасены 10 членов экипажа Vоlgo-Balt 179:

  1. Севера Юрий;
  2. Хлизнуца Игорь;
  3. Чернов Александр;
  4. Гайдай Сергей;
  5. Морозов Денис;
  6. Соловьев Виталий;
  7. Ремишевский Николай;
  8. Дементьев Сергей;
  9. Николаенко Дмитрий;
  10. Соколова Ангелина.

К сожалению, погибли в аварии судна капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

Читайте
Авария судна в Черном море: украинку вертолетом доставят в больницу

Сейчас спасатели ищут старшего помощника капитана Рамзана Болатханова. Спасательная операция продолжается.

В Черном море в территориальных водах Румынии утром 11 марта затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого находились 13 украинских моряков.

Сейчас неизвестно, что именно стало причиной аварии судна.

Источник: Державна служба з питань морського і річкового транспорту

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх