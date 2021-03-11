Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины обнародовала список членов экипажа судна Vоlgo-Balt 179, которых удалось спасти после аварии в Черном море у берегов Румынии
В частности, спасены 10 членов экипажа Vоlgo-Balt 179:
- Севера Юрий;
- Хлизнуца Игорь;
- Чернов Александр;
- Гайдай Сергей;
- Морозов Денис;
- Соловьев Виталий;
- Ремишевский Николай;
- Дементьев Сергей;
- Николаенко Дмитрий;
- Соколова Ангелина.
К сожалению, погибли в аварии судна капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.
Сейчас спасатели ищут старшего помощника капитана Рамзана Болатханова. Спасательная операция продолжается.
В Черном море в территориальных водах Румынии утром 11 марта затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого находились 13 украинских моряков.
Сейчас неизвестно, что именно стало причиной аварии судна.
Источник: Державна служба з питань морського і річкового транспорту