Державна служба з питань морського і річкового транспорту України оприлюднила список членів екіпажу судна Vоlgo-Balt 179, яких вдалося врятувати після аварії в Чорному морі біля берегів Румунії

Зокрема, врятовано 10 членів екіпажу Vоlgo-Balt 179:

Севера Юрій; Хлізнуца Ігор; Чернов Олександр; Гайдай Сергій; Морозов Денис; Соловйов Віталій; Ремішевський Микола; Дєментьєв Сергій; Ніколаєнко Дмитро; Соколова Ангеліна.

На жаль, загинули під час аварії судна капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.

Нині рятувальники шукають старшого помічника капітана Рамзана Болатханова. Рятувальна операція триває.

У Чорному морі в територіальних водах Румунії вранці 11 березня затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту якого було 13 українських моряків. Всі громадяни України.

Нині невідомо, що саме стало причиною аварії судна.

Джерело: Державна служба з питань морського і річкового транспорту