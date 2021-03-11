Державна служба з питань морського і річкового транспорту України оприлюднила список членів екіпажу судна Vоlgo-Balt 179, яких вдалося врятувати після аварії в Чорному морі біля берегів Румунії
Зокрема, врятовано 10 членів екіпажу Vоlgo-Balt 179:
- Севера Юрій;
- Хлізнуца Ігор;
- Чернов Олександр;
- Гайдай Сергій;
- Морозов Денис;
- Соловйов Віталій;
- Ремішевський Микола;
- Дєментьєв Сергій;
- Ніколаєнко Дмитро;
- Соколова Ангеліна.
На жаль, загинули під час аварії судна капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.
Нині рятувальники шукають старшого помічника капітана Рамзана Болатханова. Рятувальна операція триває.
У Чорному морі в територіальних водах Румунії вранці 11 березня затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту якого було 13 українських моряків. Всі громадяни України.
Нині невідомо, що саме стало причиною аварії судна.
Джерело: Державна служба з питань морського і річкового транспорту