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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Аварія українського судна біля берегів Румунії: імена загиблих та постраждалих

Державна служба з питань морського і річкового транспорту України оприлюднила список членів екіпажу судна Vоlgo-Balt 179, яких вдалося врятувати після аварії в Чорному морі біля берегів Румунії

Затонуло судно в Чорному морі

Зокрема, врятовано 10 членів екіпажу Vоlgo-Balt 179:

  1. Севера Юрій;
  2. Хлізнуца Ігор;
  3. Чернов Олександр;
  4. Гайдай Сергій;
  5. Морозов Денис;
  6. Соловйов Віталій;
  7. Ремішевський Микола;
  8. Дєментьєв Сергій;
  9. Ніколаєнко Дмитро;
  10. Соколова Ангеліна.

На жаль, загинули під час аварії судна капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.

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Нині рятувальники шукають старшого помічника капітана Рамзана Болатханова. Рятувальна операція триває.

У Чорному морі в територіальних водах Румунії вранці 11 березня затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту якого було 13 українських моряків. Всі громадяни України.

Нині невідомо, що саме стало причиною аварії судна.

Джерело: Державна служба з питань морського і річкового транспорту

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