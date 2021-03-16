В Сумской области 16 марта 2021 года в 14.05 российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины.

— Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины, — заявили в Госпогранслужбе Украины.

После этого маневра вертолет вернулся обратно и оставил воздушное пространство нашего государства.

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— Госпогранслужба немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению, — отметили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На границе Харьковской области задержали двух россиянок

На границе Харьковской области задержали двух россиянок без документов.

Когда пограничники установили личности задержанных, выяснилось, что в России их обоих подозревают в преступлении, связанным с незаконным оборотом наркотиков.