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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Сумщині гелікоптер РФ порушив повітряний простір України – відео

У Сумській області 16 березня 2021 року о 14.05 російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір України.

Вертолет

– Сьогодні прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував заліт вертольоту з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України, – заявили у Держприкордонслужбі України.

Після цього маневру гелікоптер повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави.

– Держприкордонслужба негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення, – зазначили у прес-службі Держприкордонслужби.

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