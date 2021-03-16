На Сумщині гелікоптер РФ порушив повітряний простір України – відео

У Сумській області 16 березня 2021 року о 14.05 російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір України.

– Сьогодні прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував заліт вертольоту з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України, – заявили у Держприкордонслужбі України.

Після цього маневру гелікоптер повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави.

– Держприкордонслужба негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення, – зазначили у прес-службі Держприкордонслужби.