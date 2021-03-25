Рятував з дідусем собаку: під Харковом потонув 15-річний хлопець

На річці Оскіл в селі Кучерівка Куп’янського району Харківської області загинув 15-річний підліток.

Трагедія сталася 24 березня. Хлопець з 62-річним дідусем на березі вигулювали собаку. Під час прогулянки пес вискочив на кригу і провалився.

Спочатку чоловік кинувся його рятувати, але теж провалився. Підліток намагався допомогти дідові і також пішов під кригу.

Згодом пенсіонер вибратися на берег річки, а його онук, на жаль, загинув.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою побутовий нещасний випадок.

Наприкінці лютого на Харківщині потонули двоє рибалок.

У місті Зміїв двоє чоловіків – 62-х та 53-х років – пішли на риболовлю і провалилися під кригу.

Це побачив місцевий мешканець, він одразу повідомив у поліцію, проте до їхнього приїзду потерпілі потонули.

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