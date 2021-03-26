В Харькове возле одной из городских больниц нашли тело младенца. Экспертиза установила, что оно пролежало там уже несколько месяцев.

Тело ребенка, присыпанное листьями, обнаружил прохожий, после чего сразу позвонил в полицию. В 50 м от места инцидента находится медучреждение, в котором есть гинекологическое отделение.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают врачей и проверяют информацию о роженицах.

По факту смерти младенца открыто уголовное производство в. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Мать выбросила новорожденного в туалет

В Херсонской области женщина выбросила новорожденного в уличный туалет. Ее доставили с сильным кровотечением в больницу.

Медики определили, что она была беременна, однако ребенка с ней не было. Тело младенца по месту жительства женщины обнаружила полиция.