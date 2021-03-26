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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Лежало под листьями несколько месяцев: в Харькове возле роддома нашли тело младенца

В Харькове возле одной из городских больниц нашли тело младенца. Экспертиза установила, что оно пролежало там уже несколько месяцев.

Харків тіло немовляти

Тело ребенка, присыпанное листьями, обнаружил прохожий, после чего сразу позвонил в полицию. В 50 м от места инцидента находится медучреждение, в котором есть гинекологическое отделение.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают врачей и проверяют информацию о роженицах.

По факту смерти младенца открыто уголовное производство в. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

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Мать выбросила новорожденного в туалет

В Херсонской области женщина выбросила новорожденного в уличный туалет. Ее доставили с сильным кровотечением в больницу.

Медики определили, что она была беременна, однако ребенка с ней не было. Тело младенца по месту жительства женщины обнаружила полиция.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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