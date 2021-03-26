У Харкові поблизу однієї з міських лікарень знайшли тіло немовляти. Експертиза встановила, що воно пролежало там уже кілька місяців.

Тіло дитини, присипане листям, виявив перехожий, після чого одразу зателефонував до поліції. За 50 м від місця інциденту знаходиться медзаклад, у якому є гінекологічне відділення.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події, опитують лікарів та перевіряють інформацію щодо породіль.

За фактом смерті немовляти відкрито кримінальне провадження ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Винним загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Мати викинула новонародженого у туалет

У Херсонській області жінка викинула новонародженого у вуличний туалет. Її доправили з сильною кровотечею у лікарню.

Медики визначили, що вона була вагітною, однак дитини з нею не було. Тіло немовляти за місцем проживання жінки виявила поліція.