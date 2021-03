27 марта 2021 года на востоке столицы Египта, города Каир, обрушилось многоэтажное здание, погибли и пострадали люди.

Чрезвычайное происшествие произошло рано утром.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере восемь человек.

Еще более 20 людей получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас местные правоохранители оцепили район.

A building collapse in #Egypt ‘s #Cairo early Saturday left at least three people dead and 22 injured, according to local reports https://t.co/wdN4sMVZcc

Проходит поисково-спасательная операция.

At least three people died and 23 more were injured Today as a result of a collapse of a 10-story residential building in #Cairo, #Egypt. The incident took place in the eastern part of the #Egyptian capital in the early hours. https://t.co/nB1TnI4E2X

— African Rise UP (@RiseUpEthiopia) March 27, 2021