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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Єгипті обвалилася багатоповерхівка, є загиблі та постраждалі

27 березня 2021 року на сході столиці Єгипту, міста Каїр, обвалився багатоповерховий будинок, загинули та постраждали люди.

Крушение дома в Каире

Надзвичайна подія сталася рано вранці.

За попередньою інформацією, загинули щонайменше вісім осіб.

Ще понад 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині місцеві правоохоронці оточили район.

Проходить пошуково-рятувальна операція.

Наразі причини обвалу не називаються, проте місцеві ЗМІ припускають, що це могло статися через те, що часто під час будівництва порушуються правила і техніка безпеки.

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Зіткнення поїздів у Єгипті

26 березня у Єгипті зіштовхнулися два потяги.

Унаслідок надзвичайної події загинули 32 людини, ще 165 осіб отримали травмування.

Детальніше про зіткнення потягів у Єгипті читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Arabic News

Фото: Factal News

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