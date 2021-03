27 березня 2021 року на сході столиці Єгипту, міста Каїр, обвалився багатоповерховий будинок, загинули та постраждали люди.

Надзвичайна подія сталася рано вранці.

За попередньою інформацією, загинули щонайменше вісім осіб.

Ще понад 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині місцеві правоохоронці оточили район.

Проходить пошуково-рятувальна операція.

