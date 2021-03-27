27 березня 2021 року на сході столиці Єгипту, міста Каїр, обвалився багатоповерховий будинок, загинули та постраждали люди.

Надзвичайна подія сталася рано вранці.

За попередньою інформацією, загинули щонайменше вісім осіб.

Ще понад 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині місцеві правоохоронці оточили район.

A building collapse in #Egypt‘s #Cairo early Saturday left at least three people dead and 22 injured, according to local reports https://t.co/wdN4sMVZcc — Arab News (@arabnews) March 27, 2021

Проходить пошуково-рятувальна операція.

At least three people died and 23 more were injured Today as a result of a collapse of a 10-story residential building in #Cairo, #Egypt. The incident took place in the eastern part of the #Egyptian capital in the early hours. https://t.co/nB1TnI4E2X — African Rise UP (@RiseUpEthiopia) March 27, 2021

Наразі причини обвалу не називаються, проте місцеві ЗМІ припускають, що це могло статися через те, що часто під час будівництва порушуються правила і техніка безпеки.

At least three people killed and 23 others injured after multi-story building collapse in Cairo’s Gesr El-Suez neighborhood, local media reports https://t.co/tTwoMqq2Uy — Factal News (@factal) March 27, 2021

Зіткнення поїздів у Єгипті

26 березня у Єгипті зіштовхнулися два потяги.

Унаслідок надзвичайної події загинули 32 людини, ще 165 осіб отримали травмування.

Детальніше про зіткнення потягів у Єгипті читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Arabic News

Фото: Factal News