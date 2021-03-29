В Киеве убили общественного активиста и ветерана АТО Александра Мандича. 24 марта неизвестные удерживали 37-летнего мужчину в его квартире на Печерске и били его, после этого посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Через несколько дней, 28 марта, Александра Мандича нашли мертвым в заброшенном канаве под Киевом. На его теле были множественные травмы, в том числе ножевые ранения. Известно, что у него был конфликт с неизвестными лицами.

Правоохранители задержали трех подозреваемых, им сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

На Киевщине сын убил мать

В Киевской области 27-летний мужчина убил собственную мать. Об исчезновении женщины сообщила ее родственница.

Правоохранители обнаружили ее тело в канализационном отверстии на собственном дворе. Сыну умершей грозит до 15 лет заключения.

Фото: Александр Мандич, Киевская городская прокуратура