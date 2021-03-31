В Киеве из-за смерти пациентки будут судить трех врачей института рака

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению врачей Национального института рака по факту смерти пациентки и подделке медицинской документации о причинах ее гибели.

По данным следствия, врач-анестезиолог перед операцией не провел соответствующую подготовку пациентки и уколол ей несовместимые для одновременного введения препараты. Из-за этого женщина умерла в больнице.

Чтобы скрыть вопиющую халатность, лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом подделали документы о причине смерти женщины после вскрытия ее тела. Правоохранители выявили нарушение во время проведения следственных действий по другому уголовному делу.

Врача-анестезиолога будут судить по статье 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей). Врача пациентки и патологоанатома — по статье 358 (Подделка документов) УК Украины.

Смерть ребенка в больнице Киеве

В Киеве врачу-хирургу детской больницы сообщили о подозрении по факту смерти малыша. По данным следствия, дежурный врач-хирург госпитализировал 2-летнего мальчика с диагнозом возможной желудочно-кишечного кровотечения и попадания инородного тела в пищевод.

Согласно правилам, мальчика нужно было перенаправить к НДСБ Охматдет. Однако врач принял ребенка и назначил консультацию педиатра через 10 часов. При обследовании слизистой оболочки пищевода у ребенка появилась острая сердечная недостаточность, в результате которой 2-летний мальчик умер.