На Сумщине СБУ разоблачила преступников, которые воровали деньги людей через несанкционированное вмешательство в электронную систему частного почтового оператора. Часть денег перечисляли представителям российского криминалитета.

Фигуранты обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн грн.

Организаторами схемы были двое уголовников, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. Также к сотрудничеству они привлекли бывших осужденных и их родственников.

Злоумышленники под прикрытием заказывали у предпринимателей товары широкого потребления. Доставлять товары должны были через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки.

Далее аферисты звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание так называемого клиента оформить адресную доставку заказа.

После получения кодов мужчины подвязывали к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали половину денег, которые поступали от продаж.

А другую часть средств они перечисляли на нужды организованных преступных группировок с РФ.















Преступники из колонии обманули сотни предпринимателей через почту — СБУ разоблачила схему / 4 фотографии















Преступники из колонии обманули сотни предпринимателей через почту — СБУ разоблачила схему / 4 фотографии

Во время обысков у мошенников изъято средства связи, компьютерную технику, банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.

В Винницкой области мошенник присваивал деньги с банковских карточек

Недавно в Винницкой области задержали 31-летнего мужчину, который разработал фишинговые сайты и выдавал их за ресурсы для онлайн-перевода денег.

Когда пользователи заходили на его сайт и пытались воспользоваться услугами, злоумышленник получал их банковские данные и присваивал все деньги со счетов.